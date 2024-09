Homem se esfaqueia fatalmente ao tentar separar hambúrgueres congelados

Um homem britânico se esfaqueou, acidentalmente, enquanto tentava separar dois hamburguers congelados com uma faca de cozinha. O caso inusitado aconteceu no País de Gales, em julho passado.

A vítima, Barry Griffiths, de 57 anos, apunhalou-se no estômago, relata o The Telegraph. O homem, que vivia sozinho, ficou vários dias morto em casa até as autoridades terem ido ao local ver se estava tudo bem.

Os agentes encontraram o homem já sem vida, num cenário com muito sangue, acreditando-se que ele teria sido vítima de algum ataque.

Porém, uma rigorosa investigação ao local, viria a concluir que ninguém tinha entrado na casa.

Em tribunal, o juiz disse ter concluído que o fato de a porta do congelador estar aberta, e o fato de terem sido encontrados hambúrgueres crus e uma faca na bancada a cozinha levaram à conclusão de que ele se apunhalou. O ferimento na barriga ter acontecido na zona do corpo do homem, que ficava à altura da bancada da cozinha.

Segundo o New York Post, a conclusão à investigação teria deixado as próprias autoridades boquiabertas.

