Partido de Scholz sai na frente em eleição local, diz boca de urna na Alemanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O partido do primeiro-ministro Olaf Scholz, o SPD (Partido Social-Democrata da Alemanha), largou na frente nas eleições regionais do estado de Brandemburgo, no leste da Alemanha, segundo apontam pesquisas de boca de urna divulgadas neste domingo (22).

Se confirmado, o SPD terá barrado o avanço do partido de extrema direita AfD (Alternativa para a Alemanha), cuja vitória era dada como certa pelas pesquisas eleitorais até poucos dias atrás, quando os levantamentos detectaram novo fôlego do governismo nas urnas.

O SPD governa Brandemburgo desde 1990 e apostava nessa reviravolta, que parece ter se concretizado –a emissora ARD afirma que os governistas obtiveram 31% do voto contra 30% da AfD, enquanto o canal ZDF colocava o partido de centro-esquerda com 32% e a extrema direita, com 29%.

Uma derrota do SPD em Brandemburgo tinha o potencial de abrir uma crise na liderança do partido a um ano das eleições regionais que definirão quem será o próximo primeiro-ministro –setores da imprensa e do mundo político alemães já se perguntavam se a sigla sesquicentenária não deveria substituir Scholz como cabeça de chapa, a exemplo do que fez o Partido Democrata nos Estados Unidos ao pressionar pela desistência de Joe Biden.