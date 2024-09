Cano de saneamento 'explode' e lança dejetos pelo ar em plena autoestrada

Um incidente inusitado ocorreu na região de Guangxi, na China, quando um cano de saneamento público estourou próximo a uma movimentada rodovia, lançando dejetos humanos no ar e causando uma cena de completa sujeira ao redor.

O rompimento do cano aconteceu na terça-feira, 24 de setembro, e as imagens capturadas por câmeras de segurança mostram o momento em que os dejetos foram arremessados a mais de 10 metros de altura.

Os motoristas que passavam pela área foram pegos de surpresa, com muitos carros tendo os vidros completamente sujos pela explosão do encanamento. O evento gerou caos temporário no local, além de uma situação sanitária desagradável.This past Tuesday, a sewer pipe exploded in Guangxi, China and covered the city in poop pic.twitter.com/S6Ju90dNjO

— norah~ small but mighty (@TheNorahEffect) September 26, 2024

A ruptura teria ocorrido durante a realização de um teste de pressão durante a colocação dos tubos de esgoto, refere o Daily Mail.

