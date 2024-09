Exército de Israel anuncia morte de líder do Hezbollah em Beirute

O exército israelita anunciou este sábado (28) a morte do líder do movimento islâmico armado libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, num ataque na sexta-feira à sede da organização em Beirute.

"Hassan Nasrallah está morto", declarou o porta-voz do exército, tenente-coronel Nadav Shoshani, nas redes sociais, citado pela agência francesa AFP.

Um outro porta-voz do exército, o capitão David Avraham, confirmou à AFP que o líder do Hezbollah foi eliminado.

Esta confirmação do lado israelita surge depois de, na sexta-feira, fonte próxima do grupo armado xiita ter afirmado que Nasrallah estava "bem" e não tinha sido vítima do ataque.

"Nasrallah está bem", disse à AFP a fonte, que não quis ser identificada, após órgãos israelitas terem noticiado, usando informações sob anonimato de elementos das forças de segurança de Telaviv, que os ataques de sexta-feira dirigidos contra o quartel-general do Hezbollah, nos arredores de Beirute, tinham como objetivo o líder do grupo libanês apoiado pelo Irã.

Na época, vários meios de comunicação social de Israel indicaram igualmente que Nasrallah sobreviveu ao ataque, mas indicavam, por outro lado, que os serviços de informação de Telaviv ainda estavam aguardando confirmação sobre a condição do seu principal alvo na estrutura armada libanesa.

Leia Também: 4 em 10 eleitores afirmam que ser mulher pode atrapalhar Kamala em eleição nos EUA