Sobe para 148 o número de mortos no Nepal após chuvas causarem inundações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos 148 pessoas morreram no Nepal após fortes chuvas que causaram inundações na capital, Katmandu, e em outras partes do país, informaram as autoridades neste domingo (29).

Desde sexta-feira (27), grandes áreas do leste e do centro do país foram inundadas, assim como bairros inteiros da capital. Os rios transbordaram, causando danos e perdas de vidas humanas.

Em um novo balanço, a agência nacional de gestão de desastres disse que pelo menos 148 pessoas morreram em diferentes partes do país, e que outras 59 estão desaparecidas.

"Voltamos esta manhã [domingo] e tudo havia mudado. Não conseguíamos nem abrir as portas de casa, estavam bloqueadas pelo barro", contou à AFP Kumar Tamang, um homem de 40 anos que vive em uma favela e teve que fugir com sua família na madrugada de sábado, quando a água invadiu sua cabana. "Ontem tínhamos medo de que a água nos matasse, e hoje não temos água para limpar".

Alguns dos afetados se refugiaram nos telhados dos prédios, enquanto outros fugiram com dificuldade pela água lamacenta. "Dá medo. Nunca vi tamanha destruição", disse no sábado Mahamad Shabuddin, dono de uma oficina de conserto de motos, perto do rio Bagmati. O rio Bagmati e seus afluentes, que atravessam Katmandu, transbordaram e inundaram os bairros ribeirinhos, além de arrastar veículos, após a meia-noite de sábado.

Escolas também foram fechadas por três dias no país. As inundações paralisaram o tráfego e a atividade normal no vale de Katmandu, onde 37 mortes foram registradas em uma região com 4 milhões de habitantes e a capital.

As autoridades disseram que estudantes e seus pais enfrentaram dificuldades, já que prédios universitários e escolares danificados pelas chuvas precisavam de reparos. "Pedimos às autoridades competentes que fechem escolas nas áreas afetadas por três dias", disse Lakshmi Bhattarai, porta-voz do ministério da educação, à Reuters.

Algumas partes da capital registraram chuvas de até 322,2 mm (12,7 polegadas), elevando o nível de seu principal rio Bagmati em 2,2 m (7 pés) acima da marca de perigo, disseram especialistas. Mas houve alguns sinais de alívio na manhã de domingo, com as chuvas diminuindo em muitos lugares, disse Govinda Jha, meteorologista da capital. "Pode haver algumas pancadas isoladas, mas chuvas fortes são improváveis", disse ele.

Imagens de televisão mostraram policiais resgatando em botas de borracha até os joelhos usando picaretas e pás para limpar a lama e recuperar 16 corpos de passageiros de dois ônibus arrastados por um grande deslizamento de terra em um local na rota principal para Katmandu.

Autoridades meteorológicas na capital atribuíram as tempestades de chuva a um sistema de baixa pressão na Baía de Bengala que se estende sobre partes da Índia vizinha perto do Nepal.

O desenvolvimento caótico amplifica os riscos das mudanças climáticas no Nepal, dizem cientistas climáticos do Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado da Montanha (ICIMOD). "Nunca antes vi inundações dessa magnitude em Katmandu", disse Arun Bhakta Shrestha, um oficial de risco ambiental do centro.

Em comunicado, instou o governo e os planejadores urbanos a "urgentemente" aumentar os investimentos e planos para infraestrutura, como sistemas subterrâneos de águas pluviais e esgoto, tanto do tipo "cinza", ou engenheirado, quanto do tipo "verde", ou baseado na natureza.

O impacto das chuvas foi agravado pela má drenagem devido a assentamentos e esforços de urbanização não planejados, construção em planícies de inundação, falta de áreas para retenção de água e ocupação do rio Bagmati, acrescentou.

O nível do rio Koshi no sudeste do Nepal começou a cair, no entanto, disse Ram Chandra Tiwari, o principal burocrata da região. O rio, que traz inundações mortais para o estado oriental indiano de Bihar quase todos os anos, estava correndo acima da marca de perigo em um nível quase três vezes acima do normal, disse ele.