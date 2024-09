Mulher sofre queimaduras graves após compressa de água quente explodir

Uma mulher de 27 anos, Yazmin Hardy, sofreu queimaduras graves após a explosão de uma compressa de água quente em seu colo, atingindo suas pernas, mãos e pélvis com líquido fervente. O incidente ocorreu em Manchester, Inglaterra, e foi descoberto que a bolsa estava fora da validade desde 2022. Especialistas recomendam que essas compressas sejam trocadas a cada dois anos devido à degradação da borracha.

Hardy usava a compressa para aliviar dores menstruais e, após a explosão, retirou rapidamente as roupas e ficou em um banho de água gelada por 30 minutos. Ao sair do banho, as áreas atingidas estavam em carne viva, sem pele, e precisaram de atenção médica imediata.

Ela foi levada ao hospital Wythenshawe, em Manchester, onde recebeu cuidados iniciais e precisou voltar por 15 dias para refazer os curativos diariamente. Hardy inicialmente achou que a explosão foi culpa sua por não ter fechado a tampa corretamente, mas, ao inspecionar a compressa, notou um pequeno rasgo na costura.

Os médicos informaram que Hardy pode ficar com cicatrizes permanentes nas áreas afetadas pelas queimaduras. O caso destaca a importância de verificar a validade e o estado de produtos como bolsas de compressa de água quente.