Corpo de criança morta em 2020 é encontrado no quintal da família adotiva

As autoridades do Kansas, nos EUA, encontraram os restos mortais de uma criança de seis anos enterrados no quintal da casa da sua família adotiva. A criança teria morrido há quatro anos e só agora a descoberta foi feita.

O estado de decomposição do corpo não permitiu verificar ainda, quais foram as causas de morte, mas as autoridades afirmaram que à primeira vista não parece haver sinas de ferimentos.

A descoberta foi feita depois de, no inicio deste mês, as autoridades terem sido chamadas ao local (na casa onde vivia a vítima) por causa de uma pessoa que ameaçava se mutilar. Em buscas feitas à casa, acabariam encontrando o corpo no quintal.

Até ao momento não foram feitas prisões, e a polícia pede calma, em um momento em que muitos exigem reações e conclusões ao sucedido.

A mãe biológica da criança, Christa Helm, perdeu a custódia das filhas em 2018, tendo a menina sido acolhida um ano depois por Crystina e Joe Schroer.

As autoridades garantem que estes últimos têm estado a cooperar com as investigações.

