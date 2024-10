Lula diz ser inexplicável que ONU não faça Israel 'conversar em vez de só saber matar'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar Israel nesta terça-feira (1º), quando foi questionado sobre a repatriação de brasileiros que estão no Líbano, alvo de bombardeios de Tel Aviv desde a semana passada.

"Eu acho que [a repatriação] é importante, nós vamos fazer isso em todo lugar que for preciso", disse o presidente ao ser abordado por jornalistas durante sua viagem ao México para a posse da nova presidente, Claudia Sheinbaum.

"Agora, o que eu lamento profundamente é o comportamento do governo de Israel. Sinceramente, é inexplicável que o Conselho [de Segurança] da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar em vez de só saber matar", afirmou.

O petista tem criticado Tel Aviv desde o início da guerra na Faixa de Gaza, há quase um ano, o que lhe rendeu o título de "persona non grata" no Estado judeu. A última fala ocorreu no mesmo dia em que Israel foi atacado pelo Irã -uma represália aos bombardeios no Líbano.