Restos mortais de jovem que desapareceu em 2005 encontrados em congelador

Os restos mortais encontrados em um congelador em uma casa recém-adquirida no Colorado, nos Estados Unidos, foram identificados como sendo de uma adolescente desaparecida há quase 20 anos. As autoridades abriram uma investigação por homicídio.

De acordo com o jornal The Guardian, que cita fontes locais, os restos pertencem a Amanda Leariel Overstreet, que desapareceu aos 16 anos, em 2005.

Os novos proprietários da casa descobriram os restos mortais em janeiro, quando se mudaram para a residência e encontraram um congelador deixado pelo antigo dono. Dentro do congelador, havia um saco contendo uma cabeça humana e os antebraços, com as mãos amarradas.

Amanda Leariel Overstreet era filha do proprietário anterior e foi identificada através de testes de DNA. Ela não era vista desde abril de 2005, e, segundo o escritório do xerife do condado de Mesa, “não há registros de que tenha sido oficialmente declarada desaparecida”.

Um vizinho informou que a mãe de Amanda e o filho do casal deixaram a casa na semana passada, dois anos após a morte do pai e marido.

Até o momento, a causa da morte ainda não foi determinada e ninguém foi preso, com as investigações por homicídio em andamento.

O escritório do xerife também ressaltou que o atual proprietário da casa não tem qualquer ligação com o caso. A casa foi completamente remodelada antes de ser vendida ao novo dono.



