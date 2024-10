Ex-Premiê da Escócia sofre infarto ao abrir garrafa de ketchup e morre

A causa da morte do ex-premiê da Escócia foi confirmada como um ataque cardíaco, depois de ter sido feita a autópsia. A imprensa local relatou que o incidente ocorreu depois da colega de partido Tasmina Ahmed-Sheikh lhe ter pedido ajuda para abrir uma garrafa de ketchup.

Segundo o diretor da Academia da Diplomacia Cultural, Salmond “estava a ajudá-la quando caiu para trás na cadeira, completamente azul”.

Alex Salmond morreu, no último sábado, na Macedônia do Norte, aos 69 anos. Foi na cidade de Ohrid que fez o seu último discurso no Fórum do Instituto de Diplomacia Cultural.

O ex-premiê da Escócia liderou o Partido Nacional Escocês entre 1990 e 2000. Regressou à liderança do mesmo em 2004 e permaneceu no cargo durante 10 anos. Foi primeiro-ministro entre 2007 e 2014.

