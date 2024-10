Bolas pretas surgem em praias de Sydney e intrigam moradores e turistas

Centenas de esferas misteriosas invadiram diversas praias de Sydney, na Austrália, levando ao fechamento das áreas afetadas. As primeiras investigações sugerem que se tratam de bolas de alcatrão. Mas o que são essas bolas e como elas chegaram até lá?

Os salva-vidas fecharam a famosa praia de Bondi e outras praias próximas depois que, durante esta semana, diversos objetos esféricos de diferentes tamanhos — variando de uma bola de golfe a uma de tênis — começaram a aparecer na areia, intrigando tanto os moradores quanto os turistas, conforme noticiado pelo The Guardian.

Até esta quinta-feira, sete praias já estavam interditadas, e os dados preliminares da investigação apontam que os objetos são poluentes, identificados como bolas de alcatrão.

