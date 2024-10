Corpo de jovem que estava desaparecida há um ano é encontrado na França

Mais de um ano após o seu desaparecimento, foi encontrado o corpo de Lina, uma jovem de 15 anos, na França.

Lina, uma adolescente inscrita em um escola técnica de enfermagem, desapareceu em 23 de setembro de 2023, quando caminhava para a estação de Saint-Blaise-la-Roche, a três quilômetros de sua casa, um trajeto que fazia habitualmente para pegar o trem e ir encontrar com um amigo em Estrasburgo.

Nesse dia, porém, Lina não chegou ao destino, e o amigo deu de imediato o alerta às autoridades.

Durante meses, as autoridades procuraram por Lina, que testemunhas diziam ter visto ela entrar em um carro com um homem mais velho.

O corpo de jovem foi encontrado esta quarta-feira, numa região arborizada e isolada da região de Nevers, noticia o Le Parisien. Estava, mais concretamente, junto a um riacho.

O principal suspeito do caso era Samuel Gonin. O seu nome surgiu em julho depois de terem sido encontrados vestígios do ADN da jovem no seu carro.

Até hoje não se sabe se havia alguma ligação entre os dois e o que teria levado o homem a agir desta forma. Porém, o procurador interino de Estrasburgo, especificou que o ADN de Lina e de Samuel Gonin foram encontrados em cordas na mala do carro, provando que ela tinha sido "amarrada". Samuel acabou por se suicidar nesse mesmo mês, antes de ser apresentado ao tribunal.

As autoridades vão agora submeter o corpo de Lina a autópsia para tentar apurar as causas da sua morte e prosseguem as investigações para apurar os detalhes do seu desaparecimento.

