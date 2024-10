Tailândia: turista fica em coma e família tenta levá-la para Espanha

Ángela Agudo, uma jovem espanhola de 24 anos, ficou em coma em um hospital na Tailândia, onde estava de férias, depois de ter um acidente de moto com o namorado. Tinha seguro de viagem, mas como está internada desde 6 de outubro, a família diz que “dentro de três dias o dinheiro do seguro vai acabar”.

Transportá-la de volta para Espanha, em um avião equipado com todas as condições que o seu delicado estado de saúde exige, custa, segundo a família, 250 mil euros (cerca de 1,4 milhões de reais). Sem ter essa quantia, os familiares abriram uma conta solidária e trouxeram o caso para a imprensa espanhola, apelando à ajuda de todos para pagar o tratamento e repatriamento de Ángela.

No dia do grave acidente, a jovem viajava de moto com o namorado. Ela acabou caindo, levou grave golpe na cabeça e não voltou a recuperar a consciência. O namorado, que também estava na moto, também ficou ferido, “mas não com tanta gravidade”.

O irmão e um primo da espanhola foram ao canal de televisão Telecinco explicar que Ángela Agudo está em estado crítico, nos cuidados intensivos, com despesas de cerca de cinco mil euros (cerca de 35 mil reais) por dia.

“Precisamos cobrir os custos enquanto a Ángela estiver hospitalizada lá, que são elevados, mas acima de tudo precisamos do avião, que é essencial”, esclareceram os familiares.

A jovem, natural de Valência, já foi submetida a duas operações devido à gravidade dos ferimentos.

“Está na UTI, inconsciente, mas até que o inchaço no cérebro diminua não sabemos qual é a gravidade”, acrescentaram.

