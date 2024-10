Mulher é detida após tentar sufocar filha de seis anos

Uma mulher, de 27 anos, de nacionalidade argentina, foi detida pelo Corpo Nacional de Polícia de Espanha, em Palma, depois de ter tentado matar a filha, de seis anos, sufocando-a com uma almofada na casa de família.

Segundo a imprensa espanhola, foi a mulher a chamar a polícia, dizendo que a criança estava tendo convulsões. A criança acabou por dar entrada num hospital e foi ali que a polícia tomou conhecimento, pela primeira vez, dos fatos.

A mãe alegou aos médicos que a criança sentiu uma pressão no peito enquanto estavam vendo televisão no sofá de casa. No entanto, a menina apresentava lesões compatíveis com uma tentativa de asfixia.

Após receber alta, a criança contou a uma pessoa que cuidava dela que a mãe tinha tentado sufocá-la com a almofada até ela perder os sentidos. Nessa hora a cuidadora alertou a polícia para o fato da criança ter medo de ir para casa e não querer estar com a mãe.

Os agentes iniciaram uma investigação e, após terem recolhido vários depoimentos, confirmaram que a mulher teria pegado uma almofada para tentar sufocar a criança. A criança começou a ter convulsões e a mãe percebendo o que estava a fazer, acabou chamando os serviços de emergência.

A mulher foi detida. A criança está aos cuidados de um familiar.

