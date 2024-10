Mulher descobre traição e entrega namorado ilegal ao serviço de imigração

Histórias de vingança não são novidade na internet, mas a recente experiência compartilhada por uma mulher mexicana chamou atenção e se tornou viral. Montse, como se identificou nas redes sociais, usou um plano engenhoso para se vingar do namorado infiel: aproveitou o fato de ele viver sem documentos nos Estados Unidos e o levou de volta ao México, de onde não poderia retornar facilmente.

Tudo começou quando Montse retornou de uma viagem e, ao tentar transferir fotos de seu telefone, encontrou mensagens suspeitas no Snapchat entre seu parceiro e outra mulher. Embora os textos desapareçam rapidamente na plataforma, algumas mensagens haviam sido salvas, revelando claramente a traição. Sentindo-se traída e enfurecida, Montse decidiu que confrontá-lo não seria suficiente. Ela queria algo mais impactante para se vingar.

O plano começou a ser traçado: ela sugeriu ao namorado uma viagem ao parque de diversões Six Flags, em San Antonio, durante uma folga dele. No entanto, em vez de seguir para o destino combinado, Montse conduziu o carro em direção à fronteira com o México, em Laredo. Quando o namorado adormeceu, ela teve certeza de que era o momento certo para continuar com o plano.

"Eu me perguntava se estava fazendo a coisa certa enquanto passava pelo primeiro posto de controle, mas a raiva pelas mensagens me fez seguir em frente", disse Montse em um vídeo de sete minutos que ela publicou no TikTok. Ela afirmou que, à medida que se aproximavam da fronteira, a ansiedade se misturava com um senso de justiça. "Eu o trouxe para os EUA, então eu o levo de volta", pensava.

Quando o carro chegou ao segundo controle na fronteira, o namorado percebeu o que estava acontecendo e começou a protestar. Porém, Montse ignorou os apelos e deixou que as autoridades fizessem o trabalho, retirando-o do carro e impedindo seu retorno aos EUA. Antes de partir, ela deixou 50 dólares e uma última mensagem para ele.

"Eu disse: 'Se quer ser um cafajeste, então comece do zero. Volte para os Estados Unidos se puder, mas que seja ela [a amante] quem o traga de volta. Você não vai me usar mais. Se quer ser assim, que seja, mas estou te deixando aqui'", relatou Montse no vídeo.

A história repercutiu amplamente, com milhares de visualizações e comentários. Enquanto muitos elogiaram Montse por sua atitude decisiva, outros criticaram a medida extrema. De qualquer forma, a história gerou debates sobre infidelidade, vingança e os limites da justiça pessoal.