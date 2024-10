Serpente engole ovo maior do que a sua cabeça; veja o vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais captura o momento impressionante em que uma cobra engole um ovo significativamente maior do que sua própria cabeça. As imagens viralizaram, atraindo milhares de visualizações e gerando uma enxurrada de comentários.

"Muito fascinante. A natureza realmente é surpreendente", elogiou um usuário. "É impressionante como os animais possuem características tão únicas", comentou outro.

Um terceiro usuário foi além, explicando o processo: "Uma serpente engolindo um ovo maior que sua cabeça é um exemplo notável de sua anatomia e adaptação alimentar. As cobras possuem mandíbulas flexíveis, que não são fixas como as de outros animais, permitindo que se abram amplamente para engolir presas maiores."

Ele continuou detalhando o mecanismo: "No caso de um ovo, a serpente o manobra com cuidado para dentro da boca, engolindo-o aos poucos. Uma vez dentro, os músculos do corpo da cobra ajudam a quebrar a casca, permitindo que o conteúdo seja digerido e a casca seja regurgitada posteriormente. Essa habilidade incrível revela as adaptações evolutivas das serpentes para sobreviverem no ambiente selvagem."

