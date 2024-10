Em clima de Halloween, comício de Trump perde público ao longo do evento

Com um cenário digno de Halloween, Donald Trump realizou um comício em Atlanta na última semana antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos. O evento, inicialmente lotado, acabou com o público reduzido à metade conforme o discurso avançava.

Após um comício esgotado no Madison Square Garden em Nova York, Trump seguiu para a Universidade de Georgia Tech, em Atlanta, no disputado estado da Geórgia, que pode definir as eleições. O ex-presidente entrou ao som de “Proud to be an American” e, em uma mistura de discurso planejado e improvisos, lançou críticas a seus adversários e apresentou vídeos sobre crimes supostamente cometidos por imigrantes.

Diante de menções à adversária democrata Kamala Harris, o público respondeu com o clássico coro “lock her up” (“prendam-na”), enquanto Trump sorria, aparentando incentivar o tom acalorado. O ex-presidente também atacou figuras como Nancy Pelosi e Michelle Obama, usando apelidos provocativos, e criticou a imprensa presente, acusando-a de “fake news”.

O comício teve também elogios ao empresário Elon Musk, aliado político de Trump, e comentários sobre veículos elétricos. No entanto, piadas polêmicas sobre hidrogênio e sua aliada Marjorie Taylor Greene não agradaram a todos os presentes. Greene, que falou antes de Trump, exaltou o comício em Nova York e fez ataques à mídia e às vacinas contra a covid-19.

A vitória apertada de Joe Biden na Geórgia em 2020, com apenas 12 mil votos de diferença, continua sendo um tema de tensão, com Trump ainda se recusando a aceitar os resultados. Com Trump e Kamala Harris empatados nas pesquisas no estado, o comício reforçou o tom acirrado da reta final da campanha, em um evento que lembrava uma grande feira, com todo tipo de mercadoria ligada a Trump à venda.

No final, com o público saindo e o ambiente mais esvaziado, a equipe de campanha tentou manter as áreas próximas ao palco preenchidas, movendo pessoas para as zonas de destaque das câmeras de televisão.

