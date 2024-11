Sobe para 10 o número de mortos após erupção de vulcão na Indonésia

O número de mortos após a erupção do vulcão Lewotobi Laki-Laki, na Indonésia, aumentou para 10, informou a agência Reuters.

“Após a erupção, houve falta de eletricidade e depois choveu e houve grandes relâmpagos que causaram pânico entre os residentes”, detalhou o porta-voz do Centro de Vulcanologia e Mitigação de Riscos Geológicos (PVMBG), Hadi Wijaya.

O vulcão, que entrou em erupção várias vezes durante a noite, de acordo com as autoridades, situa-se na ilha indonésia das Flores, muito popular entre turistas. Cinzas e lava foram expelidas do vulcão em direção a aldeias vizinhas, que tiveram de ser evacuadas.

A Agência Nacional de Combate às Catástrofes alertou para a possibilidade de inundações repentinas e de fluxos de lava fria nos próximos dias, informou o porta-voz, Abdul Muhari.

O responsável disse ainda que o governo local decretou estado de emergência para os próximos 58 dias, o que significa que o governo central poderá ajudar a prestar assistência aos 10 mil habitantes afetados.

A agência de vulcanologia elevou o alerta para o nível máximo e pediu aos turistas e residentes para não se envolverem em qualquer atividade num raio de sete quilômetros da cratera.

O vulcão entrou em erupção várias vezes em janeiro, o que levou as autoridades a retirarem 2.000 habitantes da região.

O vasto arquipélago indonésio está sujeito a frequentes atividades sísmicas e vulcânicas devido à localização no chamado "anel de fogo" do Pacífico.

