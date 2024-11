Mulher é presa após tentar vender filho na web durante a gravidez

Uma mulher de 21 anos, nos Estados Unidos, foi presa logo após o parto por tentar vender seu filho ainda durante a gravidez através do Facebook.

Segundo a emissora ABC 13, Juniper Bryson usou um grupo na rede social, chamado "Mães biológicas procuram pais adotivos", para colocar o bebê "à venda pelo maior lance" e extorquir dinheiro de potenciais adotantes.

Tudo começou em 21 de setembro, quando ela entrou nesse grupo e começou a se comunicar com interessados. Uma mulher identificada como Wendy Williams pensou ter "ganhado" o direito de adotar o bebê e chegou a assinar documentos para formalizar a adoção. Contudo, ao ir à maternidade, Wendy descobriu que se tratava de um golpe.

Nos últimos dias da gravidez, Juniper estava negociando a criança com várias pessoas, incluindo um casal homossexual do estado de Louisiana. Ela foi presa no dia 26 de setembro, com dois mandados já pendentes.

O bebê, que testou positivo para substâncias ilícitas ao nascer, foi removido de sua guarda e entregue a um conhecido. Nenhum dos interessados que havia pagado pelo bebê conseguiu ficar com ele.

