Trump escolhe Robert F. Kennedy Jr. para ser secretário de Saúde dos EUA

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, em uma publicação no X (antigo Twitter), a nomeação de Robert F. Kennedy Jr. para liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS na sigla em inglês)), sinalizando uma abordagem de saúde pública que visa reformar práticas da indústria farmacêutica e alimentar. Na postagem, Trump criticou o que chamou de "complexo industrial de alimentos e empresas farmacêuticas" por práticas de "decepção, desinformação e má-fé" que, segundo ele, prejudicam a saúde pública.

Kennedy, advogado e ativista ambiental, é uma figura amplamente conhecida por suas opiniões controversas sobre saúde, incluindo ceticismo em relação a vacinas, oposição à fluoretação da água e a defesa de produtos como o leite não pasteurizado, que a Food and Drug Administration (FDA) desaconselha por riscos à saúde. De acordo com o jornal Semafor, Kennedy também expressou a intenção de reformular as regulamentações alimentares federais, como reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados nas escolas, uma meta que já havia sido abordada pela administração Obama.

