Bala atinge "lado direito" de avião que preparava-se para decolar nos EUA

Um avião de passageiros foi atingido por uma bala perto da cabine de controle no momento em que se preparava para decolar, esta sexta-feira (15), no aeroporto de Dallas, no Texas, Estados Unidos.

A bala atingiu o lado direito do avião da companhia aérea Southwest Airlines por volta das 20h30 locais e o voo 2494 foi cancelado e a aeronave foi retirada de serviço.

Um porta-voz da companhia aérea indicou que "a bala, aparentemente, atingiu o lado direito do avião, mesmo por baixo da cabine de controle".

Os passageiros que se encontravam a bordo foram retirados em segurança e embarcaram em outro voo que foi planejado para eles, após a situação. Não houve registro de feridos.

O avião Boeing 737-800, que se preparava para voar para o aeroporto internacional de Indianápolis, por sua vez, sofreu alguns danos com o incidente.

O aeroporto de Dallas Love Field recorreu à rede social X para relatar que a polícia esteve no local e que a pista 13R/31L se encontrou fechada. Foi reaberta mais tarde, no mesmo dia, com "impacto mínimo" nas operações.

Please see the statement below regarding the incident that occurred Friday night at Dallas Love Field. pic.twitter.com/oaXltTAej7 — Dallas Love Field Airport (@DallasLoveField) November 16, 2024

O incidente ocorreu dias após dois voos comerciais terem sido igualmente atingidos por tiros, no Haiti.

