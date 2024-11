Parlamento alemão aprova lei controversa para combater o antissemitismo - Após meses de negociações a portas fechadas, o parlamento da Alemanha aprovou uma resolução controversa voltada para combater o antissemitismo (preconceito, hostilidade ou discriminação contra judeus). A resolução foi recebida com oposição de grupos da sociedade civil, intelectuais judeus e especialistas jurídicos. A lei se concentra em consequências legais sobre o questionamento do direito de Israel em existir e sobre apoiar o movimento Boicote, Desinvestimento, Sanções (BDS). Quer saber como a Alemanha está lidando com o apoio à Palestina? Clique e entenda.

