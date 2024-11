Jovem usava celular quando causou acidente que deixou mulher paralisada

George Taylor, um jovem de 19 anos, foi condenado a 26 meses de prisão após causar um grave acidente no Reino Unido que deixou Catherine Davies, de 51 anos, paralisada do pescoço para baixo. O incidente ocorreu quando Taylor, dirigindo a caminho da universidade, se filmou conduzindo sem as mãos, utilizando os joelhos para controlar o veículo. Momentos depois, ele colidiu com o carro de Davies, que estava estacionado à beira da estrada.

De acordo com a polícia, Taylor utilizou o celular pelo menos nove vezes durante a condução, comportamento que foi registrado e apresentado no tribunal. Catherine, professora de fitness e mãe de um menino de 10 anos, sofreu ferimentos tão graves que inicialmente acreditava-se que não sobreviveria. Atualmente, ela depende de cuidados permanentes em uma residência adaptada, equipada com suporte de vida, conforme relatado pelo Daily Mail.

Taylor compareceu ao Tribunal da Coroa de Norwich, onde admitiu ter causado ferimentos graves por condução perigosa. Ele foi condenado a cumprir sua pena em uma instituição para jovens infratores.

