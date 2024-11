Homem desaparecido há 25 anos é encontrado após irmã ver foto em jornal

Um homem que estava desaparecido desde 1999 foi finalmente localizado em um hospital de Los Angeles, depois que sua irmã reconheceu uma fotografia publicada em um artigo do jornal USA Today. O caso foi divulgado pelo ABC News.

Desaparecido por 25 anos, o homem havia sumido voluntariamente em Doyle, na Califórnia. Durante a primavera deste ano, um artigo com uma foto dele foi publicado, pedindo ajuda para identificá-lo, já que ele estava internado em um hospital sem documentos.

Na última sexta-feira, a irmã entrou em contato com as autoridades após ver a imagem e perceber que poderia ser seu irmão. A denúncia foi encaminhada ao escritório do xerife do condado de Lassen, que iniciou as investigações.

De acordo com as autoridades, o homem havia sido transferido em julho para outra unidade hospitalar na região de Los Angeles. Um detetive da polícia local foi até o novo hospital, onde a identidade do desaparecido foi confirmada por meio de impressões digitais.

A família foi notificada da descoberta, encerrando décadas de incerteza. A irmã e os demais parentes receberam a notícia de que o homem da fotografia era realmente o irmão que procuravam desde 1999.

