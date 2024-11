Estrela de reality é presa ao entrar com 40 kg de drogas no Reino Unido

Olga Bednarska, de 27 anos, ex-participante do reality show Brincando com Fogo, da Netflix, foi presa ao tentar entrar no Reino Unido com quase 40 kg de maconha. A influenciadora foi detida no dia 20 de outubro no aeroporto de Manchester, após agentes de segurança encontrarem cerca de R$ 1,1 milhão em drogas embaladas a vácuo em sua bagagem. Olga vinha de Phuket, na Tailândia, e inicialmente afirmou ter preparado as malas sozinha, mas depois mudou sua versão, dizendo que um conhecido chamado “Tex” havia pedido para que transportasse as bagagens.

De acordo com depoimentos, Olga alegou ter aceitado a proposta de Tex para quitar uma dívida de R$ 117 mil. Ele teria pago suas passagens e prometido uma remuneração de cerca de R$ 132 mil para que ela levasse supostos itens de luxo, como roupas de grife e relógios. A Justiça britânica a condenou a 20 meses de prisão, mas suspendeu a pena por dois anos, permitindo que ela permaneça em liberdade condicional desde que não reincida no crime. Além disso, Olga foi obrigada a cumprir 15 dias de atividades de reabilitação.

O juiz John Potter criticou a postura da influenciadora, destacando o impacto negativo das drogas traficadas nas comunidades britânicas. “Você agiu sob a direção de outros, mas também com o intuito de obter lucro. As drogas que você transportou causam danos devastadores quando comercializadas para fins lucrativos”, declarou durante o julgamento.



Olga, que participou da terceira temporada do reality, revelou que entrou no esquema devido à vida financeira descontrolada.

