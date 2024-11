Deputados da França comparam carne do Brasil a lixo; assista

Na Assembleia Nacional da França, deputados criticaram severamente a carne do Mercosul, em especial do Brasil, durante uma votação simbólica sobre o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. O produto foi descrito como "lixo" pelo deputado Vincent Trébuchet (UDR), que destacou preocupações com a rastreabilidade e normas sanitárias. Ele acusou o Brasil de não cumprir os padrões exigidos pela União Europeia e alegou que o uso de hormônios de crescimento e antibióticos no país compromete a qualidade do alimento.

"A realidade é que nossos agricultores não querem morrer e nossos pratos não são latas de lixo", disse o deputado Vincent Trébuchet (UDR), conforme discurso transmitido pelo site oficial da assembleia.



O partido UDR também publicou este trecho do discurso em sua página na rede social "X" e o deputado compartilhou a postagem.



Trébuchet ressaltou que, agora, todos os franceses estão pagando um preço e verão "despejar em seus pratos carnes cheias de hormônios de crescimento, produzidas em países onde a rastreabilidade continua sendo um conceito vago", em referência à proteína do Mercosul.

A rejeição ao acordo uniu parlamentares de diferentes espectros políticos. Paul Molac ressaltou que a oposição ao Mercosul é uma raridade em termos de consenso na Assembleia. A preocupação gira em torno da competição desleal enfrentada pelos agricultores franceses, que estão sujeitos a rigorosas normas ambientais e sanitárias enquanto competem com produtores que não seguem as mesmas restrições.

Além disso, a deputada Helene Laporte (Rassemblement National) e o deputado Antoine Vermorel (Droite Républicaine) levantaram acusações contra o Mercosul, citando uso de produtos proibidos e alegações de danos à saúde pública. Vermorel afirmou que a carne importada do bloco representa uma ameaça à agricultura francesa e pediu o fortalecimento das normas locais para proteger os agricultores.

O embate ocorre em meio a tensões entre empresas francesas e o setor agrícola brasileiro. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) anunciou medidas contra acusações envolvendo a qualidade de seus produtos, incluindo ações direcionadas ao Carrefour e outras companhias francesas. As críticas refletem a crescente resistência ao acordo comercial, que enfrenta obstáculos tanto políticos quanto econômicos.

