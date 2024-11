Netanyahu ameaça 'guerra intensiva' se cessar-fogo no Líbano for violado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, disse nesta quinta-feira (28) que haverá uma "guerra intensiva" se o Hezbollah violar o cessar-fogo no Líbano. Foi a primeira fala do premiê após Israel aprovar, na terça-feira (26), um cessar-fogo após dois meses de conflito.

Netanyahu afirmou que já deu instruções às IDF (Forças de Defesa de Israel, em português) para preparar uma "guerra intensiva". Em entrevista ao Canal 14, o premiê declarou que "se houver uma violação massiva do acordo, não apenas operaremos cirurgicamente como estamos fazendo agora, mas também com força, todas às vezes."

Premiê israelense declarou que cessar-fogo no Líbano pode ser "curto" e que Israel o "aplicou no primeiro dia". Segundo o The Times of Israel, ele também respondeu que "a ameaça de uma invasão terrestre foi removida" após ser questionado sobre o motivo de não estar fazendo uma "zona-tampão" no sul do Líbano.

Na noite desta quinta (horário local), o político se reuniu com conselheiros. Eles abordaram a continuação da guerra em suas diversas frentes, segundo o canal 13.

