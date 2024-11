Trabalhador desaparecido é encontrado dentro de cobra píton na Indonésia

Um trabalhador rural de 30 anos, identificado como Peco, foi encontrado dentro de uma cobra píton de 7 metros em North Luwu, na Indonésia. O homem, que coletava seiva em uma plantação, não retornou para casa após o expediente, gerando preocupação entre os familiares.

O desaparecimento foi reportado por seu cunhado, que iniciou as buscas e acionou as autoridades. No dia seguinte, durante a procura, uma cobra píton foi localizada com o corpo visivelmente dilatado, levantando a suspeita de que o animal pudesse ter engolido o trabalhador.

Com a ajuda de moradores, a cobra foi abatida e aberta, confirmando que o corpo de Peco estava em seu interior. Segundo as autoridades locais, o trabalhador provavelmente foi atacado, imobilizado e sufocado pelo réptil antes de ser ingerido.

O corpo de Peco foi retirado e levado para uma funerária, onde passou por procedimentos de cremação. Ele deixa esposa e três filhos. O caso chamou atenção para a interação entre comunidades rurais e animais selvagens em áreas de floresta tropical na Indonésia.

