Pinguim volta a ficar em pé graças a ideia inovadora de Zoo na Inglaterra

Um pinguim-de-Humboldt chamado Flop, que havia perdido a capacidade de se manter de pé, conseguiu recuperar seus movimentos graças a uma ideia criativa dos tratadores do zoológico de Dudley, na Inglaterra. A jovem fêmea nasceu em abril, mas enfrentou uma série de desafios desde o início de sua vida.

Após a morte da mãe, Flop foi criada pela equipe de cuidados com aves do zoológico, já que o pai começou a abandonar o ninho por longos períodos. Algumas semanas depois, ela começou a apresentar dificuldades para andar, até que, em apenas 24 horas, não conseguiu mais sustentar o próprio peso. Flop foi levada ao veterinário, onde exames revelaram uma reação a uma infecção. Medicamentos foram prescritos, mas a situação continuou a piorar.

Com o passar do tempo, a ave perdeu o apetite, ficou retraída e sua condição física deteriorou-se. Os tratadores temeram por sua sobrevivência, considerando que sua qualidade de vida parecia comprometida.

Na tentativa de salvar Flop, os cuidadores tiveram uma ideia inovadora: criaram um dispositivo similar a uma cadeira de balanço infantil. O objetivo era colocá-la em uma posição mais confortável durante as refeições, já que sua incapacidade de ficar em pé pressionava os órgãos internos, dificultando a digestão e a alimentação. Posteriormente, a equipe também desenvolveu uma esteira e um pequeno andarilho personalizado, que ajudaram o pinguim a se reerguer de forma supervisionada.

Com o tempo, Flop começou a mostrar sinais de melhora, usando as patas para tentar se levantar. Aos poucos, começou a erguer a cabeça, se arrastar para frente e, finalmente, conseguiu ficar de pé sozinha. Além disso, o zoológico de Dudley contou com o apoio de especialistas do zoológico de Toronto, no Canadá, que enfrentaram um caso semelhante. Um fisioterapeuta animal ajudou a equipe a realizar exercícios para fortalecer o pinguim.

Apesar de sua recuperação, Flop deve permanecer menor e mais leve que os outros pinguins, e uma leve curvatura em suas costas provavelmente será permanente. Ainda assim, ela está preparada para voltar gradualmente à colônia principal de pinguins.

"Graças à sua determinação e à dedicação da nossa equipe, Flop, o nosso pinguim muito especial, recuperou o seu bambolear. Estamos ansiosos para ver como ela se adaptará aos novos desafios no futuro", afirmou um porta-voz do zoológico de Dudley.



