Fotógrafo registra medusa gigante em Montão de Trigo, litoral de SP

O fotógrafo brasileiro Rafael Mesquita registrou imagens impressionantes de uma medusa considerada "gigante" na região da ilha de Montão de Trigo, localizada no litoral norte de São Paulo. O feito foi compartilhado em entrevista ao G1, na qual ele detalhou a experiência.

“Vi algo se mexendo a pouco mais de um metro de profundidade e achei que fosse uma tartaruga. Como ela não nadava, resolvi verificar mais de perto”, contou o fotógrafo. Rafael também destacou que a água estava extremamente fria no momento do registro: “Provavelmente, alguma corrente trouxe essa água fria junto com esses animais”.

De acordo com o relato, a medusa tinha cerca de 60 centímetros de diâmetro e tentáculos que ultrapassavam os 10 metros de comprimento. O tamanho incomum e a raridade do animal chamaram a atenção não só do fotógrafo, mas também de especialistas.

Ainda segundo o G1, um professor do Departamento de Ecologia e Zoologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) comentou que a espécie registrada é considerada extremamente rara. Ele explicou que um estudo científico revelou que, desde 1857, ano em que a espécie foi observada pela primeira vez, existem apenas 63 registros documentados desse tipo de medusa.

Veja o vídeo acima.

Leia Também: Alunos estrangeiros são alertados a voltar aos EUA antes de Trump assumir