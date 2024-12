Israel confirma morte de soldado norte-americano de 21 anos refém em Gaza

As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram nesta segunda-feira que Omer Maxim Neutra, soldado de dupla nacionalidade americano-israelense, foi morto enquanto estava em cativeiro em Gaza. O jovem de 22 anos foi sequestrado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, durante um ataque que intensificou o conflito entre Israel e o grupo islâmico.

De acordo com o jornal The Times of Israel, Omer Neutra servia como comandante de um pelotão de tanques no 77º Batalhão da 7ª Brigada Blindada do exército israelense. Inicialmente, acreditava-se que ele estava vivo e sendo mantido como refém. No entanto, novas informações indicam que o soldado foi morto durante uma batalha no ataque do Hamas.

De acordo com o jornal The Times of Israel, a morte de Neutra foi recentemente confirmada pelo Rabinato Militar com base em descobertas e novas informações dos serviços de inteligência. Omer Neutra, nascido em Nova York, mudou-se para Israel para servir nas IDF, adiando seus planos de ingressar na Binghamton University. Seus pais, Ronen e Orna Neutra, receberam a última mensagem de Omer em 6 de outubro de 2023, um dia antes de seu sequestro.