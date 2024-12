Píton de 5 metros cai do teto e aterrissa em sofá de família na Malásia

Uma família na Malásia passou por um susto inesperado quando uma cobra píton de cerca de cinco metros caiu do teto diretamente sobre o sofá da sala. O incidente ocorreu em Kamunting, no final de novembro, e as imagens da captura foram amplamente divulgadas nas redes sociais.

De acordo com o jornal New Straits Times, o animal, que destruiu parte do teto ao cair, pesava aproximadamente 80 quilos. Especialistas acreditam que a cobra pode ter escapado de uma plantação de óleo de palma próxima.

Equipes de resgate foram acionadas para lidar com a situação, e a píton foi capturada sem que ninguém da família se ferisse. Segundo as autoridades locais, trata-se de uma das maiores cobras já capturadas na região.

Veja as imagens na galeria acima.

