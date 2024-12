Caças da Otan perseguem 3 aviões russos no Mar Báltico; veja as imagens

Caças F-35 da OTAN, operados pelos Países Baixos, interceptaram na última sexta-feira (8) três aeronaves russas classificadas como "de vigilância e espionagem" que sobrevoavam o Mar Báltico. Os aviões foram escoltados para fora da área sob responsabilidade da OTAN, informou o Ministério da Defesa holandês nesta segunda-feira (10).

Desde dezembro, os caças F-35 dos Países Baixos têm patrulhado a fronteira leste da OTAN como parte das medidas de defesa da aliança.

"Os F-35 holandeses interceptaram três aeronaves russas no Mar Báltico. Aviões de vigilância e espionagem russos foram expulsos. Orgulhoso de que nossa Força Aérea esteja pronta para proteger o espaço aéreo conjunto da OTAN", declarou o ministro da Defesa dos Países Baixos, Ruben Brekelmans, em publicação no X (antigo Twitter).





Dutch F-35s intercepted three Russian aircraft from Estonia over the Baltic Sea.



Russian surveillance and spy planes were driven away.



Proud that our Air Force stands ready to protect our joint NATO air space!https://t.co/tLIPlgisON pic.twitter.com/UGtQm5F2vo