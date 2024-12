Mulher morre após usar gotas para emagrecer; família suspeita dos efeitos

Sarah Thompson, de 34 anos, morreu repentinamente no norte do País de Gales após usar um suplemento para emagrecer. Ela havia enfrentado uma batalha contra o câncer de garganta e, durante o tratamento, ganhou peso, o que a levou a recorrer ao uso de gotas para emagrecer.

Sarah começou a tomar as gotas no verão e, em apenas um mês, perdeu de 98 para 69 quilos. No entanto, em setembro, foi encontrada morta na cama por sua filha de 16 anos. Poucos dias antes de sua morte, Sarah comentou com sua irmã Gabriella que não estava conseguindo comer nem beber, mas, mesmo com os efeitos colaterais das gotas, ela não parou de usá-las. Sarah nunca procurou ajuda médica, acreditando que poderia "suportar" os efeitos adversos sozinha.

Após observar os resultados do suplemento em Sarah, Gabriella também começou a usá-lo. No entanto, ela começou a sentir tremores e aceleração dos batimentos cardíacos. “Quando tomei, meu corpo todo tremia e meu coração disparou... e ela me disse: 'Gabby, supera isso, porque no final você vai ser grata por isso'”, contou Gabriella ao The Mirror.

Embora a família suspeite que as gotas tenham sido a causa da morte de Sarah, ainda não há confirmação. O corpo foi levado para a autópsia, e a família aguarda os resultados.

Composição das gotas de emagrecimento

As gotas usadas por Sarah contêm Clenbuterol, uma substância proibida para uso humano no Reino Unido. O Clenbuterol é conhecido por aumentar o crescimento muscular e reduzir a gordura corporal, sendo, embora ilegal, algumas vezes utilizado como substância para melhorar a aparência física.

Desenvolvido inicialmente para tratar sintomas de asma em cavalos, o Clenbuterol age relaxando os músculos das vias respiratórias. Quando ingerido por humanos, pode causar aumento do ritmo cardíaco, náuseas, pressão arterial baixa e até ataque cardíaco.

Leia Também: Jovem é encontrada viva após um mês; pai em desespero morre na busca