Jovem é encontrada viva após um mês; pai em desespero morre na busca

Hannah Kobayashi, uma mulher havaiana que estava desaparecida há um mês, foi encontrada com segurança, informou o Departamento de Polícia de Los Angeles nesta quarta-feira (11). O caso chamou atenção não apenas pelo seu desaparecimento, mas também pela trágica morte de seu pai, Ryan Kobayashi, que faleceu enquanto tentava encontrá-la.

Embora o local exato onde Hannah foi encontrada não tenha sido revelado, a polícia já havia informado que ela atravessou a fronteira com o México por vontade própria. Kobayashi desapareceu no dia 11 de novembro, e sua família iniciou uma busca frenética, após receber mensagens de texto alarmantes enviadas pela jovem. A família de Hannah relatou à polícia que, após essas mensagens, o celular da filha ficou sem bateria, o que gerou ainda mais preocupação.

Com a informação do desaparecimento, amigos, familiares e voluntários locais se mobilizaram para procurá-la em Los Angeles. O pai de Hannah, Ryan, viajou para o Havai e depois foi até Los Angeles para ajudar nas buscas. Tragicamente, ele foi encontrado morto em um estacionamento perto do Aeroporto Internacional de Los Angeles, enquanto estava em busca da filha.

A polícia informou que Hannah entrou no México pelo posto de fronteira de San Ysidro, a cerca de 201 quilômetros de Los Angeles, no dia 12 de novembro, um dia após o desaparecimento ser comunicado. As autoridades confirmaram essa informação após a análise de imagens das câmeras de segurança da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.

A jovem, que estava a caminho de Nova York para um novo emprego e para visitar familiares, explicou à sua família que perdera o voo de conexão e iria dormir no aeroporto. No dia seguinte, ela enviou uma mensagem dizendo que estava fazendo turismo em Los Angeles. A polícia esclareceu que o desaparecimento foi voluntário, com Hannah buscando se afastar da "conectividade moderna".

