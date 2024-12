Homem finge própria morte e volta aos EUA após meses na Europa

Ryan Borgwardt, de 45 anos, retornou aos Estados Unidos depois de ter fingido sua própria morte e permanecido por cerca de quatro meses na Europa Oriental. De acordo com o The Independent, o homem, que havia desaparecido em agosto, foi detido ao se entregar na última terça-feira, 10, no Centro de Justiça do Condado de Green Lake, no estado de Wisconsin. Ele está sob custódia enquanto aguarda uma audiência no tribunal. Dentre as possíveis acusações, Borgwardt pode responder por obstrução de Justiça.

Segundo o xerife do condado de Green Lake, Mark Podoll, Borgwardt voltou por conta própria, motivado pelo apoio de sua família. O homem havia deixado para trás a esposa e três filhos quando simulou sua morte, alegando um afogamento no Green Lake, o lago mais profundo de Wisconsin. Para encenar sua morte, ele virou seu caiaque, deixou o celular na margem e navegou até a costa em um barco inflável. Em seguida, percorreu 110 km de bicicleta elétrica até Madison, de onde seguiu de ônibus para Detroit, atravessou para o Canadá e, finalmente, embarcou em um voo para a Europa.

A busca pelo suposto corpo de Borgwardt durou mais de um mês, custando cerca de US$ 35 mil (aproximadamente R$ 208 mil). O xerife revelou que o homem disse não imaginar que os esforços de busca seriam tão prolongados. O plano foi descoberto após a análise de um notebook encontrado, que continha indícios de sua fuga, como fotos de passaporte, pesquisas sobre transferências bancárias internacionais e conversas com uma mulher no Uzbequistão.

Além disso, antes de desaparecer, Borgwardt havia adquirido uma apólice de seguro de vida no valor de US$ 375 mil (cerca de R$ 2.231). O caso segue em investigação, e Borgwardt permanece detido enquanto aguarda as próximas etapas legais.

Leia Também: Lula continua na UTI e fará nova cirurgia nesta quinta-feira