Homem pede 'selfie' com sequestrador de seu voo e foto vira meme

Em 2016, um voo da EgyptAir com 64 pessoas a bordo foi sequestrado por Seif Eldin Mustafa, de 59 anos, que ameaçou explodir a aeronave com um cinturão de explosivos. O Airbus A320, que partiu de Alexandria com destino ao Cairo, foi desviado para o Chipre. Mustafa exigia a libertação de 63 prisioneiras no Egito e acusava o governo egípcio de fascismo. Após seis horas de tensão, ele se rendeu e todos os reféns foram liberados. Posteriormente, foi descoberto que o cinturão era falso.

Durante o sequestro, Ben Innes, um auditor britânico de 26 anos, surpreendeu ao pedir uma selfie com Mustafa. Segundo Innes, sua intenção era observar de perto o cinturão para avaliar se era verdadeiro. “Imaginei que, se fosse real, eu não tinha nada a perder. Aproveitei para dar uma olhada mais de perto”, explicou ao The Guardian. Mustafa concordou com o pedido, e a foto do jovem sorridente ao lado do sequestrador viralizou nas redes sociais.

A imagem tornou-se meme rapidamente, com montagens colocando Innes em eventos históricos trágicos. Enquanto alguns consideraram a atitude um ato de coragem, outros a classificaram como imprudente. Após o episódio, Mustafa foi preso e diagnosticado como mentalmente instável. Ele declarou às autoridades que seu ato foi motivado por querer ver sua família, que não via há 24 anos.

Em 2019, um tribunal egípcio condenou Mustafa à prisão perpétua. Ben Innes, por sua vez, retornou ao Reino Unido como uma celebridade instantânea e a selfie continua sendo lembrada como um símbolo de coragem ou insensatez em um momento de perigo.

