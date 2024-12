Como a Rússia se tornou o maior país do mundo? - A Federação Russa, conhecida por seu imenso tamanho e impressionante diversidade, continua sendo o maior país do planeta. Estendendo-se do Báltico no oeste até as costas do Pacífico perto do Alasca no leste, a Rússia abrange 11 fusos horários e mais de 100 idiomas. As impressionantes paisagens e o mosaico de culturas da nação cobrem uma área surpreendente de 17,1 milhões de km², mas sua escala conta uma história de séculos de conquista, história complexa e identidade em evolução. A jornada para se tornar uma nação tão colossal envolve o legado de estados medievais, invasões, expansões implacáveis ​​e uma sucessão de governantes determinados que moldaram o vasto império da Rússia. Curioso? Clique nesta galeria para descobrir como este país se tornou tão grande.

