Terremoto de magnitude 7,3 atinge Vanuatu e deixa vítimas; veja os vídeos

Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu Vanuatu nesta terça-feira, por volta das 12h47 (22h47 no horário de Brasília). O abalo sísmico causou danos significativos, especialmente nas áreas próximas à capital, Porto Vila, localizada na ilha Efate, a maior do país. Vanuatu é uma nação insular formada por 80 ilhas no Pacífico, situada a mais de 1.600 quilômetros a nordeste da Austrália.

O tremor teve uma profundidade de 57 quilômetros e, de acordo com imagens e vídeos compartilhados nas redes sociais, causou consideráveis danos. As agências governamentais, uma companhia elétrica e as comunicações locais estão fora do ar, como reportado pelo The Washington Post. Diversas embaixadas também sofreram danos e foram fechadas após o sismo.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, manifestou solidariedade às vítimas do terremoto, dizendo em sua conta na rede social X (antigo Twitter): "Os australianos estão pensando nos amigos e vizinhos de Vanuatu depois do sismo devastador que atingiu suas casas esta tarde. Estamos monitorando de perto a situação e prontos para ajudar a população de Vanuatu como pudermos."

Australians are thinking of our friends and neighbours in Vanuatu after the devastating earthquake that struck their home this afternoon. We are closely monitoring the situation and stand ready to assist the people of Vanuatu in any way we can. — Anthony Albanese (@AlboMP) December 17, 2024

Além disso, foi emitido um alerta de tsunami para algumas áreas costeiras, mas ele foi posteriormente retirado.

Séisme au Vanuatu : après un violent séisme de 7.3 et 57km de profondeur, des victimes seraient à déplorer et d'importants dégâts constatés.

Une alerte au tsunami, initialement lancée a été levée. La terre est en colère @PUI_FRANCE en surveillance de la situation. pic.twitter.com/q91ypSe6kg — POMPIERSURGENCE (@PUI_FRANCE) December 17, 2024

Vanuatu, como muitas nações do Pacífico, está sujeito a frequentes atividades sísmicas devido à sua localização no Cinturão de Fogo do Pacífico, uma região onde ocorrem muitos terremotos e erupções vulcânicas.

