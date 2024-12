Desabamento de árvore de Natal flutuante no RJ deixa 1 morto; veja

Uma árvore de Natal flutuante de 56 metros de altura desabou em Maricá, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira, deixando um trabalhador morto e dois outros feridos. O acidente aconteceu na Lagoa de Araçatiba, onde a estrutura foi montada, e está sendo investigado pela Polícia Civil, que suspeita que uma tempestade tenha sido a causa do colapso.

Um vídeo registrado por testemunhas mostra o momento em que a árvore desaba, atingindo as três vítimas que estavam no local. De acordo com os bombeiros, os trabalhadores estavam deixando a estrutura após um alerta da Defesa Civil sobre condições meteorológicas adversas. Outros colaboradores, que estavam na base da árvore, conseguiram nadar para se salvar.

O trabalhador que perdeu a vida tinha apenas 21 anos e, apesar de ter sido socorrido e levado para um hospital, foi declarado morto ao chegar à unidade de saúde.

A Prefeitura de Maricá afirmou que a empresa responsável pela montagem da árvore iniciou a retirada dos funcionários assim que foi emitido o alerta de chuva, às 15h45. No entanto, durante a operação, uma tempestade com ventos fortes e muita chuva surpreendeu os trabalhadores, fazendo a estrutura cair rapidamente. A prefeitura ainda informou que está investigando as causas do incidente e prestando assistência às vítimas e suas famílias.

