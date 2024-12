Jovem britânica morre após ser 'sugada' por hélice de barco nas Maldivas

Uma jovem britânica morreu enquanto praticava snorkel durante uma viagem escolar às Maldivas, após ser puxada pela hélice de um barco. O incidente ocorreu em novembro, durante uma excursão do programa de pesquisa sobre tubarões-baleia. Segundo relatos, o motor do barco foi ligado enquanto os estudantes estavam na água, arrastando a jovem para debaixo da hélice. Colegas que presenciaram o momento descreveram a cena como um "pesadelo".

A polícia das Maldivas confirmou o ocorrido em um relatório, informando que o acidente aconteceu em 8 de novembro de 2024, quando a jovem foi atingida pelas hélices do barco. No entanto, mais de um mês após o incidente, a família da estudante continua aguardando respostas. Os pais afirmam não ter recebido um exame pós-morte ou acesso aos depoimentos de alunos e professores que estavam na viagem.

A família acusa as autoridades maldivas de negligência e de não conduzirem uma investigação adequada. Uma campanha no GoFundMe foi criada pela irmã da jovem, que declarou: "As circunstâncias que levaram à morte súbita e a negligência da empresa são verdadeiramente chocantes para a nossa família e amigos que testemunharam a morte".

