Ondas gigantes matam 1 no Equador e fecham 90 portos; vídeo

Fortes ondas, com altura de até quatro metros, atingiram as costas do Peru e Equador, causando fechamento de portos e praias. No Equador, uma pessoa foi encontrada morta na cidade de Manta, na região de Barbasquillo, e praias foram interditadas nas províncias de Manabí, Guayas, Santa Elena e Galápagos. Segundo o Instituto Oceanográfico e Antártico da Marinha (Inocar), o estado do mar na região é considerado "agitado" e continuará assim até 29 de dezembro.

No Peru, 91 dos 121 portos do país foram fechados como medida preventiva até 1º de janeiro de 2025, segundo o Centro de Operações de Emergência Nacional (COEN). O acesso a praias recreativas também foi restrito, especialmente na costa norte e central, incluindo o principal porto em Callao, próximo a Lima. O governo peruano proibiu a saída de embarcações turísticas e pesqueiras nessas áreas.

Impresionante video del maretazo



En imágenes podemos observar las olas reventando contra el muelle de la playa de Cancas (Tumbes ??) y varias personas huyendo rápidamente. Algo irresponsable, ya que este oleaje anómalo del noroeste ya estaba anunciado desde hace varios días. pic.twitter.com/EKgbh8WnAi — ASISMET (@Asismet_IF) December 27, 2024

As autoridades marítimas do Peru explicaram que o fenômeno é resultado de ventos intensos em áreas distantes, como a costa dos Estados Unidos, que geraram ondulações anômalas no Oceano Pacífico. A situação causou danos em diversas embarcações de pesca artesanal, inundações em áreas costeiras e prejuízos a comércios próximos ao mar.

O alerta emitido pela Marinha de Guerra do Peru indicou que as ondulações continuarão a afetar progressivamente o litoral norte, central e sul do país. Autoridades em ambas as nações reforçaram a recomendação de evitar atividades no mar e em áreas costeiras até a normalização das condições marítimas.