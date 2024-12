Colisão com pássaro ou falha mecânica? O que se sabe sobre queda de avião

Diversas interpretações surgiram sobre a causa do acidente aéreo fatal ocorrido neste domingo (29), no condado de Muan, no sudoeste da Coreia do Sul. Investigações preliminares apontam uma falha estrutural causada por uma "colisão com pássaro" como o principal motivo.

De acordo com a agência sul-coreana Yonhap News, alguns especialistas sugerem razões alternativas, incluindo falhas técnicas. Eles argumentam que para um acidente dessa magnitude ocorrer, motores e freios em ambos os lados da aeronave precisariam falhar, o que torna improvável que uma colisão com pássaro, isoladamente, tenha causado a falha simultânea de componentes tão críticos.

O avião da Jeju Air, que transportava 181 pessoas, aproximou-se do Aeroporto Internacional de Muan, a cerca de 288 quilômetros de Seul, por volta das 8h54. Às 8h58, a aeronave declarou emergência, apenas um minuto após a torre de controle emitir um alerta de colisão com pássaros. Às 9h, tentou pousar no sentido oposto à pista, informou o Ministério de Terras, Infraestrutura e Transporte.

Três minutos depois, a aeronave colidiu com uma barreira de concreto sem que o trem de pouso estivesse acionado. O avião não conseguiu reduzir a velocidade antes de atingir o fim da pista e colidir com o muro. Especialistas em aviação concordam amplamente que a falha no trem de pouso foi uma causa direta do acidente.

"Se você observar o vídeo, o trem de pouso não foi acionado, e o avião colidiu com pouquíssima redução de velocidade", explicou o professor Choi Kee-young, da Universidade de Inha. "Um avião possui vários sistemas de frenagem. Se o trem de pouso não funciona, os motores reversos e os flaps das asas, que atuam como freios aerodinâmicos, entram em ação. Mas parece que isso não ocorreu neste caso."

Especialistas consideram a colisão com pássaros a causa mais provável da falha no trem de pouso, já que o impacto pode ter afetado tanto o motor quanto o sistema hidráulico.

"Se pássaros entram no motor, podem causar danos que afetam o sistema hidráulico conectado", afirmou Kim Kyu-wang, diretor do Centro de Educação em Aviação da Universidade Hanseo. "O sistema hidráulico é responsável por acionar o trem de pouso durante decolagens e pousos, e essa parte pode ter sido danificada."

No entanto, alguns argumentam que uma falha isolada em um motor devido a uma colisão com pássaro dificilmente resultaria em um desfecho tão catastrófico.

Eles apontam que, mesmo com a falha de um motor, o outro poderia ter acionado o trem de pouso, sugerindo a possibilidade de problemas sistêmicos adicionais.

"Em caso de pouso forçado, a aeronave precisa desacelerar gerando mais arrasto com as asas, mas isso não foi visível no vídeo", afirmou o professor Choi.

"Minha hipótese é que ambos os motores falharam", acrescentou. "Se ambos os motores falham, a aeronave inteira perde potência, e os comandos do piloto não funcionam."

Especialistas pedem uma investigação detalhada para determinar se o acidente foi causado por uma colisão com pássaros, um defeito estrutural ou falhas de manutenção.

"Precisamos analisar as causas, mas é muito incomum que os três trens de pouso falhem ao mesmo tempo", destacou Kim In-gyu, diretor do Centro de Educação em Aviação da Universidade Aeroespacial da Coreia.

"É difícil concluir que apenas uma colisão com pássaro foi responsável. Também precisamos investigar se a aeronave apresentava defeitos pré-existentes."

