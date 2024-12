Sobrevivente da queda de avião: "quando acordei, já tinha sido resgatado"

Um dos dois sobreviventes de um acidente aéreo que matou 179 pessoas no domingo relatou aos médicos que já havia sido resgatado quando recobrou a consciência.

De acordo com a agência sul-coreana Yonhap, o sobrevivente, de 33 anos, identificado apenas pelo sobrenome Lee, era comissário de bordo no avião da Jeju Air que pegou fogo após realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Muan na manhã de domingo.

Inicialmente, ele foi levado para um hospital na cidade de Mokpo, localizada a 311 quilômetros ao sul de Seul, mas posteriormente transferido para o Hospital da Universidade Ewha Womans, na capital sul-coreana.

"Quando acordei, já tinha sido resgatado", disse Lee aos médicos do hospital, segundo o diretor da unidade, Ju Woong, que falou durante uma coletiva de imprensa.

Ju afirmou que não perguntou detalhes sobre o acidente, acreditando que isso não contribuiria para a recuperação do paciente.

"Ele está completamente lúcido e consegue se comunicar", disse Ju. "Até o momento, não há sinais de perda de memória ou algo semelhante."

O sobrevivente está sendo tratado na unidade de terapia intensiva após ter sido diagnosticado com múltiplas fraturas.

Ju explicou que o paciente está recebendo cuidados especiais devido à possibilidade de consequências graves, como paralisia total.

Leia Também: Vídeo mostra momento em que avião explode com 181 pessoas a bordo