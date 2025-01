Coreia do Sul: primeiros dados de caixa negra de avião já foram extraídos

Em relação à caixa-preta que registra as conversas no cockpit, "a primeira extração já foi concluída", informou Joo Jong-wan, responsável pelo departamento de aviação do Ministério dos Transportes da Coreia do Sul.

Os especialistas ainda estão avaliando como extrair os dados de voo da segunda caixa-preta, acrescentou o responsável.

No último domingo, um Boeing 737-800 da companhia aérea sul-coreana de baixo custo Jeju Air explodiu após pousar sem o trem de pouso aberto e colidir com um muro fora da pista no aeroporto de Muan, no sul do país.

O acidente, que deixou 179 mortos e apenas dois sobreviventes, é o pior desastre de aviação civil já registrado na Coreia do Sul e o mais grave no mundo em 2024. Segundo fontes das autoridades sul-coreanas, momentos antes do acidente, a torre de controle de Muan emitiu um alerta sobre a presença de aves na área, e o piloto acionou um pedido de socorro. Isso levanta a possibilidade de que a colisão com aves tenha sido a causa da tragédia.

