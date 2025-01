Mulher causa briga generalizada em voo após aeromoça não servir bebida

Um voo da companhia aérea FlySafair entre Durban e a Cidade do Cabo, na África do Sul, foi palco de uma confusão envolvendo uma passageira que discutiu com a tripulação e outros passageiros. Imagens mostram a mulher, identificada como gerente de marca da South African Broadcasting Corporation (SABC), gritando com uma aeromoça, jogando uma bebida em seu rosto e resistindo às tentativas de contenção com algemas de plástico. Segundo relatos, o tumulto começou após a tripulação se recusar a servir mais álcool à passageira, que teria feito insultos racistas.

A situação escalou quando outros passageiros tentaram ajudar a tripulação a controlar a mulher, que empurrou aeromoças e continuou a gritar. Em um momento peculiar, ela chegou a arrancar sua peruca durante a discussão. Após ser finalmente contida, a passageira foi entregue à polícia ao desembarcar na Cidade do Cabo, sendo acusada de comportamento perturbador e desordeiro a bordo.

Em sua defesa, a passageira negou estar embriagada e afirmou que a confusão começou devido a um desentendimento sobre as opções de bebidas disponíveis no voo. A Autoridade de Aviação Civil da África do Sul (SACAA) informou que está investigando o caso e reforçou que interferir no trabalho da tripulação é crime, podendo levar a até seis meses de prisão.

A companhia aérea FlySafair condenou o comportamento da passageira e anunciou que ela será incluída na lista de proibição de voos. "Os comissários de bordo têm o dever principal de garantir a segurança, e interferir nesse trabalho é uma infração criminal", declarou o porta-voz da empresa, Kirby Gorden. A passageira também declarou que pretende processar a companhia aérea pelo ocorrido.