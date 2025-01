Venezuela rompe relações diplomáticas com Paraguai após apoio a opositor

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Venezuela anunciou na segunda-feira (6) que rompeu as relações diplomáticas com o Paraguai após o presidente do país voltar a reconhecer Edmundo González, opositor venezuelano, como presidente eleito do país. Edmundo foi adversário do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho, que ele denuncia como fraudulentas.

Chancelaria se manifestou em um comunicado em reação a uma conversa por telefone na qual o presidente paraguaio, Santiago Peña, expressou apoio a González. O governo venezuelano afirmou que o rompimento diplomático foi decidido no "pleno exercício da sua soberania".

"A Venezuela decidiu romper relações diplomáticas com a República do Paraguai e proceder com a retirada imediata de seu pessoal diplomático credenciado no país", escreveu.

A Venezuela disse "rechaçar categoricamente" as declarações de Peña. Eles acusaram o presidente paraguaio de ignorar o direito internacional e o princípio de não-intervencionismo, reincidindo em uma "prática fracassada". O governo venezuelano disse que o rompimento diplomático foi decidido no "pleno exercício da sua soberania".

"É lamentável que governos como o do Paraguai continuem a subordinar a sua política externa aos interesses das potências estrangeiras, promovendo agendas que visam minar os princípios democráticos e a vontade dos povos livres", disse a Venezuela em comunicado.

