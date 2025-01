Trump diz que Oriente Médio 'vai virar um inferno' se reféns não forem soltos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (7) durante uma entrevista coletiva que o Oriente Médio 'vai virar um inferno' se os reféns ainda em poder do grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza não forem libertados até o próximo dia 20, quando o republicano toma posse.

Durante a campanha presidencial, Trump havia dito que encerraria os dois principais conflitos nos quais os EUA estão envolvidos, na Ucrânia e na Faixa de Gaza, antes mesmo de chegar oficialmente à Casa Branca. Não há sinais de que isso esteja próximo de acontecer -os ataques israelenses contra o território palestino continuam, e a Rússia segue avançando lentamente contra o país vizinho.

"Se os reféns não estiverem de volta quanto eu assumir a Presidência, o Oriente Médio vai virar um inferno", disse Trump nesta terça a jornalistas em entrevista na sua mansão em Mar-a-Lago, na Flórida. "E não vai ser bom para o Hamas, e não vai ser bom, francamente, para ninguém. Vai virar um inferno. Não preciso dizer mais nada, mas é a verdade."

O grupo terrorista palestino, que está em novas negociações com Qatar e Egito para atingir um cessar-fogo em Gaza, respondeu dizendo que qualquer acordo para a libertação dos reféns precisa incluir uma retirada de soldados de Israel do território. E chamou a fala de Trump de afobada.

O governo Joe Biden, que termina em menos de duas semanas, renovou os esforços para atingir um cessar-fogo antes do fim do mandato. Entretanto, Israel e Hamas se acusam mutuamente de insistir em condições inaceitáveis -por exemplo, a exigência de Tel Aviv de que o Hamas deixe de existir, e a do grupo de que a presença militar israelense termine imediatamente.

"O único obstáculo para a libertação dos reféns se chama Hamas", disse um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores de Israel nesta terça. "Israel continua completamente comprometido com chegar a um acordo [de cessar-fogo]."

Um indicativo de que um cessar-fogo poderia virar realidade em breve foi a declaração, por parte de um porta-voz do Hamas na Argélia, de que o grupo aprovou uma lista de 34 reféns israelenses que seriam libertados imediatamente após o início de uma eventual trégua em troca de um número ainda não revelado de prisioneiros palestinos.

O porta-voz disse ainda que espera de Trump "falas mais disciplinadas e diplomáticas" no futuro.

Nesta terça, bombardeios israelenses mataram 22 palestinos na Faixa de Gaza, incluindo quatro pessoas dentro de uma casa e outras 12, entre elas quatro crianças, em um campo de refugiados no norte do território.

Quase 46 mil palestinos foram mortos por ataques de Israel desde o início do conflito atual, em 7 de outubro de 2023.