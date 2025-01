Presos condenados à pena de morte recusam indulto de Biden

Dois prisioneiros condenados à morte rejeitaram o indulto concedido pelo presidente dos EUA, Joe Biden, em dezembro passado. Shannon Agofsky e Len Davis, ambos presos no complexo penitenciário de Terre Haute, no estado de Indiana, se recusaram a assinar os documentos que os tirariam do corredor da morte e os colocariam em prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Além disso, eles entraram com uma ação judicial para bloquear a clemência concedida por Biden.

Os dois prisioneiros alegam que aceitar o indulto enfraqueceria sua defesa, uma vez que, conforme informado pela NBC News, eles sempre mantiveram a alegação de inocência e possuem um pedido de apelação em andamento.

Shannon Agofsky, de 53 anos, foi condenado à morte em 2004 por matar um colega de prisão no Texas, enquanto cumpria pena perpétua por sequestro, assassinato e roubo de um gerente de banco em 1989. Já Len Davis, de 60 anos, ex-policial de Nova Orleans, foi condenado por contratar um assassino para matar uma mulher que o denunciou por agredir um adolescente em 1994.

No mês passado, Biden concedeu indultos a 39 pessoas condenadas por crimes não violentos e comutou as penas de quase 1.500 indivíduos que cumpriam longas sentenças de prisão.





