Jovem exibe unhas de 1,2 metros no TikTok; veja as imagens

Maryah, uma jovem que se apresenta como 'Nail Artist' nas redes sociais, surpreendeu seus 601 mil seguidores no TikTok ao exibir suas unhas impressionantes de 1,2 metros de comprimento, adornadas com diversos adereços.

Um dos vídeos, que mostra as unhas acrílicas postiças em tons de rosa, já alcançou 1,7 milhões de visualizações, acumulando 148 mil curtidas e mais de 1.561 comentários.

Uma das perguntas mais frequentes entre os internautas é sobre o desconforto causado pelo peso das unhas. Maryah respondeu que, no início, as unhas incomodavam, mas que com o tempo ela se acostumou. "Com o uso, ganhei músculo nos dedos", afirmou, revelando que as unhas são "tão longas quanto o meu tronco".

Em outro vídeo, a "Nail Artist" respondeu ainda a outras dúvidas sobre como lida com as unhas gigantes. Quando questionada sobre o uso do banheiro, Maryah explicou que usa o bidê para se limpar. Para lavar as unhas, ela conta com a ajuda de sua irmã.

Apesar da complexidade das suas unhas, Maryah garantiu que elas não a impedem de realizar suas tarefas diárias. Ela cozinha, cuida de seus quatro filhos, incluindo um recém-nascido, e realiza suas responsabilidades em casa sem grandes dificuldades.

